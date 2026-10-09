Revista de imprensa. As medidas do Orçamento e crianças nos hospitais por falta de respostas sociais

O Orçamento do Estado para 2027, que foi apresnetado na quinta-feira, domina as primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira, com o Público a dizer que este não tem novas medidas para o aumento do custo de vida. O Jornal de Notícias, por seu lado, destaca que cada português paga 7350 euros de impostos no próximo ano, enquanto o Correio da Manhã aponta que o Estado saca 8 milhões por hora em impostos. No Diário de Notícias lê-se que Miranda Sarmento faz apelo ao PS para não "desvirtuar" orçamento com excedente. O Negócios fala num "OE à pele para segurar as contas públicas"; e o Eco diz que o Orçamento para 2027 assenta em investimento ambicioso e margem orçamental apertada.

Noutros assuntos, o Expresso avança que os tribunais mandam internar menores em hospitais por falta de respostas sociais. "Casos sociais, sem critério clínico para hospitalização, ocupam um quarto das camas de internamento em pedopsiquiatria. O número está a aumentar e compromete o acesso ao tratamento para as crianças que realmente precisam", lê-se. O semanário conta ainda que 52% dos imigrantes trabalham abaixo das suas qualificações: "Há enfermeiros a servir à mesa e engenheiros a fazer entregas", escreve.

O Sol diz que Álvaro Beleza, que está a ser desafiado por um grupo de socialistas a avançar com candidatura à Câmara de Lisboa, quer a capital candidata aos Jogos Olímpicos de 2036.

No Diário de Notícias lê-se ainda que o Chega passa a liderar intenção de voto e vê Ventura reforçado na confiança para PM, segundo o Barómetro DN/Aximage.