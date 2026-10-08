Leia aqui o DN desta sexta-feira, 9 de outubro

Última edição do Barómetro DN/Aximage faz manchete do DN desta sexta--feira, edição de fim de semana:Chega passa a liderar intenção de voto e vê Ventura reforçado na confiança para PMPartido de André Ventura, com 30,7% das preferências, ultrapassa PS em outubro e cava fosso de nove pontos percentuais em relação à AD, que continua em queda. Inquiridos também apontam o presidente do Chega como mais capacitado que José Luís Carneiro e Luís Montenegro para liderar um governo.Já na foto principal, a proposta de OE 2027:Miranda Sarmento faz apelo ao PS para não “desvirtuar” Orçamento com excedenteE ainda se destaca a Money Conference:Álvaro Santos Pereira. “Há margem para aumentar os incentivos à poupança” Na conferência do DN e DV, o governador do Banco de Portugal elencou os desafios da banca. Líderes do BCP, Santander, BPI, Novobanco, CGD , Crédito Agrícola e Montepio mantêm discurso otimista.Leia tudo sobre esta iniciativa no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 9 de outubro.Este é também dia de DN Sport, o suplemento de Desporto do DN. Descarregue-o no link abaixo:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 9 de outubro.Descarregue a edição eletrónica do DN neste link:.Veja a primeira página em detalhe: