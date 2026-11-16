Revista de imprensa. As dúvidas sobre as notas a Educação Física e as receitas falsas usadas para comprar a "droga dos pobres"

O Público destaca, esta segunda-feira, que o PS garante eliminação da taxa de reembolso antecipado do crédito à habitação. "Chega também quer fim da penalização e AD a suspensão em 2027. Socialistas asseguram que, independentemente do que aconteça na discussão do Orçamento do Estado, a taxa é eliminada", escreve.

Este jornal também avança que a Missão Escola Pública quer que o ministério investigue as notas de Educação Física no secundário. “É uma fábrica de 20 valores”, dizem. "Mais de um em cada cinco alunos do ensino privado tem nota 20, diz movimento de professores. Fórmula de cálculo da nota final do secundário que vigora desde o ano passado deve ser mudada, defende", lê-se.

Um assunto que também está em destaque no Expresso, que destaca que notas de 20 valores a Educação Física são mais do dobro no privado e que os professores questionam essa disparidade.

O Jornal de Notícias destaca que a "droga dos pobres" está a ser comprada com receitas falsas e exportada para África. Em causa, um medicamento para tratar epilepsia e ansiedade que está a ser comprado nas farmácias com receitas médicas falsas e tomado como substituto de heroína ou cocaína.

O Correio da Manhã titula na primeira página que "Agiota saca 2,3 milhões e ameaça vítimas". Homem emprestava dinheiro com juros elevados e fazia ameaças de morte para extorquir mais montantes. Outros seis suspeitos participaram no esquema criminoso, segundo conta este jornal.

O Diário de Notícias destaca que a base de dados de violência contra mulheres está há sete anos no papel. E fala da água filtrada nos restaurantes. "Sem fiscalização direcionada em Portugal, em Itália apanhou-se mais de metade dos locais com falhas. DGS e DGAV sacodem culpas e a ASAE admite irregularidades, mas não revela números", escreve.