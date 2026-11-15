Leia aqui o DN desta segunda-feira, 16 de novembro

Base de dados de violência contra mulheres há sete anos no papel. Polícias não colaboramÉ esta a manchete do DN desta segunda-feira. No OE 2026, o Governo comprometeu-se a aprovar o regulamento da Base de Dados de Violência Contra as Mulheres, apresentada desde 2019 como instrumento crucial de prevenção. Mas o documento ainda não foi publicado. Quanto ao processo tecnológico, está parado desde 2025, por falta de colaboração das polícias e de outras entidades.Já na foto principal: Água filtrada nos restaurantes: perigo oculto servido à mesaAinda se destaca a acampada:Vizinhos em Lisboa exigem ver regras aprovadas pela CML na licença do Mercado de NatalE sublinha-se:BCE começa a seguir “investidores mais jovens e especuladores” da rede social RedditDescarregue no link abaixo esta edição do DN:.Veja a primeira em detalhe: