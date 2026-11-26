"Deitem o Governo abaixo": Hugo Soares desafia Chega e PS (onde já se ouvem apelos a Seguro), escreve o Expresso, que destaca que Ventura e Carneiro reagem esta quinta-feira à entrevista do primeiro-ministro, mas deputados dos dois partidos já apelaram a uma intervenção do Presidente da República e do presidente do Parlamento perante o que consideram um “desrespeito” que pode pôr em causa o regular funcionamento das instituições.

As eleições em Espanha também merecem destaque, com o DN a fazer referência ao último debate a quatro e o Público a escrever, em título, que a crise migratória em Ceuta foi “um trauma colectivo”, cujos efeitos “vamos ver no próximo domingo”. Este jornal destaca também que dois terços dos hospitais do SNS fizeram menos cirurgias até agosto em relação a 2025.

O Jornal de Notícias avança que a indústria do Norte perde mais de 24 mil postos de trabalho desde janeiro de 2025, sendo que a sangria, sobretudo nos setores têxtil e automóvel, já começou na segunda metade de 2023.

Destaca ainda que a nova estação de Campanhã, que será o terminal norte da futura linha de TGV, compromete património e tem problemas de acessos, segundo o autor de estudos e projetos anteriores para a zona ferroviária e de alta velocidade daquela zona do Porto, o arquiteto Paulo Carapez.

O Correio da Manhã escreve em manchete que o Orçamento de António Costa tira 400 milhões a Portugal. "A pergunta que se fará esta quinta e sexta-feira em Bruxelas não é se haverá cortes no envelope financeiro que nos chega da União Europeia, mas sim de quanto será essa redução. Na atual proposta do líder do Conselho Europeu, António Costa, Portugal perderá perto de 400 milhões de euros, mesmo assim um corte menor que aquele que foi proposta pela Comissão Europeia", lê-se.

O Negócios, que traz um artigo de opinião do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobre os dez mitos das Finanças Públicas Portuguesas, destaca que o país continua a enfrentar a maior sobrevalorização nos preços das casas da UE, que se agravou e já supera os 40%, apesar de alguns sinais positivos na construção. Portugal estará no início de 2027 entre os Estados-membros sujeitos a avaliação da Comissão Europeia.

O Eco escreve que seguro obrigatório de habitação pode gerar mais 680 milhões em prémios anuais.