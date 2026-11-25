A campanha eleitoral espanhola está a chegar ao fim e o debate entre os quatro principais candidatos à liderança do governo, marcado para esta quinta-feira à noite (26 de novembro), poderá ser uma das últimas oportunidades de mobilizar os eleitores. Ada Colau, da Frente Ampla (herdeira do Sumar), vai abrir o debate com uma declaração de um minuto e meio sobre a avaliação da atual legislatura. Mas a última palavra da noite será para o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Tal como o frente a frente de há uma semana entre Feijóo e o líder socialista, Pedro Sánchez, o debate que começa às 22h00 (21h00 em Lisboa) é organizado pela Academia de Televisão e moderado pela sua presidente, María Casado. Será a primeira vez em que os quatro candidatos vão estar no mesmo sítio nesta campanha. Cada um deles estará em palco atrás de um púlpito, ocupado, da esquerda para a direita, por Santiago Abascal, o líder do Vox, Sánchez, Feijóo e Colau. Os candidatos não podem usar dispositivos eletrónicos, segundo explicaram os vice-presidentes da Academia, José María Irisarri e Beatriz Maesso, e o realizador Jesús Lozano numa conferência de imprensa. Cada candidato fará a intervenção inicial de minuto e meio sobre a avaliação da legislatura - depois de Colau será a vez de Sánchez, Feijóo e por último Abascal. Depois, o debate prossegue com blocos de 20 minutos com os mesmos cinco temas que o frente a frente de há uma semana: habitação, fiscalidade e economia, política social e serviços públicos, combate à corrupção e qualidade democrática, e migração e política externa.O debate termina com uma intervenção final de um minuto por candidato. Por sorteio, Sánchez será o primeiro a falar, seguido de Abascal e Colau, cabendo a Feijóo a última palavra. O frente a frente da há uma semana, que atingiu 70,8% de share de audiência e reuniu cerca de 16 milhões de espectadores únicos (uma média de 10,2 milhões), foi ganho por Feijóo, segundo a maioria dos analistas e os resultados das sondagens. Esta quarta-feira (25 de novembro), Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o tema marcou a campanha. O porta-voz do PP, Borja Sémper, disse que o seu partido não aceitará o retrocesso na luta contra esta violência, mas querem ir mais longe. “Para o PP, a luta contra a violência contra as mulheres é sagrada. É inquestionável. Mas, além disso, há outras violências que têm um impacto social devastador”, disse, após ser questionado sobre uma possível aliança com o Vox.Já o PSOE lançou um manifesto, comprometendo-se a aprovar leis contra a violência vicária, leis abolicionistas da prostituição e leis de combate ao tráfico de pessoas. Além disso, os socialistas explicam que propõem 500 medidas para os próximos quatro anos em matéria de igualdade..Habitação, corrupção ou migração no menu do frente a frente entre Sánchez e Feijóo.Feijóo e Sánchez apelam ao voto na entrada para a última semana de campanha.Sánchez pede perdão por corrupção e Feijóo promete governo decente