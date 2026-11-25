Governo tem margem para travar alterações ao Orçamento no ConstitucionalÉ esta a manchete do DN desta quinta-feira. Constitucionalistas põem o acento em questões diferentes. Reis Novais defende mais proteção constitucional para os governos minoritários. Vitalino Canas admite que o IVA zero e a isenção de mais-valias imobiliárias podem suscitar dúvidas. Bacelar Gouveia propõe a fiscalização preventiva de algumas normas do Orçamento, por iniciativa de Seguro. Ainda nesta matéria: Montenegro diz que não vai aplicar o IVA zero nos alimentos nem aumentar IRS das rendasJá na foto principal:Eleições gerais. Espanha assiste hoje ao último debate a quatro da campanhaE ainda se sublinha, na sessão solene: Aguiar-Branco e Seguro chocam de frente nos discursos do 25 de novembroDescarregue a edição eletrónica completa do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: