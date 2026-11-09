Revista de imprensa. A espera para cuidados continuados e os partos fora dos hospitais

A espera para cuidados continuados na Grande Lisboa já chega a ser de um ano, destaca esta segunda-feira o Público, dizendo que é nesta região que os utentes enfrentam maiores demoras na admissão: entre a referenciação e a identificação de uma vaga, esperaram 369 dias. Estavam a aguardar um lugar nestas respostas de longa duração 251 pessoas, assinala o relatório anual de monitorização da Rede da Entidade Reguladora da Saúde​.

Este jornal dá também destaque à situação em Israel após as eleições: Eisenkot tem 28 dias para formar um governo com maioria.

No Jornal de Notícias lê-se que as autarquias vão devolver quase 240 milhões em IRS aos munícipes. No próximo ano, há 99 câmaras que vão ficar com a totalidade do imposto, mas a maioria prescinde de parte em favor das famílias.

Este jornal traz ainda um retrato dos cerca de 33 mil portugueses que fazem Erasmus. "Uma fatia significativa dos participantes é composta por alunos universitários, oriundos de instituições de Ensino Superior localizadas no Litoral, que viajam sobretudo para Espanha, Itália e Polónia. Os dados enviados pelo Instituto para o Ensino Superior ao JN mostram ainda que as raparigas participam mais na iniciativa europeia do que os rapazes", lê-se.

O Correio da Manhã noticia que "bebé morre com urgências fechadas", num caso que constitui, segundo o jornal, a terceira morte associada ao Hospital de Portimão. O caso, que foi denunciado pelo secretário-geral do PS, aconteceu em outubro: a menina de dois anos engasgou-se com uma uva, ainda foi levada para o Hospital de Faro, mas já não conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória.

No Diário de Notícias o destaque vai para o facto de o número de partos fora dos hospitais caminhar para novo recorde no final do ano.