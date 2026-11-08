Leia aqui o DN desta segunda-feira, 9 de novembro

"Número de partos fora dos hospitais caminha para novo recorde no final do ano". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 9 de novembro.O número de partos em ambulâncias, no domicílio ou na via pública tem vindo a aumentar. E 2026 não deverá ser exceção. A manter-se a média registada até outubro, 24,5 partos por mês, o número final deverá rondar os 300. Presidente do Colégio de Ginecologia-Obstetrícia desvaloriza. Vice-presidente da Fnam diz ser “inaceitável para um país da UE”.Em destaque fotográfico nesta primeira página, os protestos sobre a habitação: "Mercado de Natal e chuva trazem semana decisiva à Acampada de Lisboa"Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Polónia. Depois do choque, as interrogações sobre o atentado de CracóviaCombustíveis. Gasolina e gasóleo sofrem maior queda em quatro anos e meioHistoriador Massimo Montanari. “O esparguete à bolonhesa foi inventado em Turim para celebrar a unificação italiana”Fátima Amorim, presidente da Câmara de Angra do Heroísmo: “Precisamos de mais companhias aéreas a viajar para a Terceira. A ilha não pode ficar esquecida”Música. David Fonseca: “É um disco sobre liberdade individual, de fazermos o que realmente queremos”Pódio no ‘all-around’. Portugal fecha Mundial de Trampolins na China com três medalhas