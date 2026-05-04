As primeiras páginas do DN e do Dinheiro Vivo.
As primeiras páginas do DN e do Dinheiro Vivo.Reinaldo Rodrigues
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ERC rejeita queixa do diretor do "Página Um" contra o DN

ERC vê "interesse público e jornalístico" em artigo sobre financiamento do Página Um e recibos verdes do diretor. Dados estão "devidamente escudados em fontes identificadas" e houve contraditório,diz.
DN/Lusa
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A ERC considerou "improcedente" a queixa do Diretor do "Página Um", Pedro Almeida Vieira, contra o Diário de Notícias (DN), o Dinheiro Vivo e o jornalista e diretor Filipe Alves, de acordo com uma deliberação a que a Lusa teve hoje acesso.

Em 28 de setembro, deu entrada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) uma queixa subscrita pelo jornalista Pedro Almeida Vieira, diretor do "Página Um", contra o Diário de Notícias, o Dinheiro Vivo e o jornalista Filipe Alves, por alegada violação do rigor informativo e do direito ao bom nome.

O Conselho Regulador, segundo a deliberação datada de 29 de abril, analisou a queixa por alegada falta de rigor informativo, assim como por violação do direito ao bom nome e reputação nas "peças 'Diretor do Página Um' não recebe salário, mas passa recibos verdes por 'artigos de opinião', publicada em 28 de agosto de 2025", no site do DN, e "'Novos projetos de media enfrentam desafios de escala, rentabilidade e transparência', publicada a 28 e 29 de agosto de 2025", no site e na edição impressa do Dinheiro Vivo, respetivamente.

A ERC deliberou "reconhecer que a matéria noticiada pelo Diário de Notícias e pelo Dinheiro Vivo se reveste de interesse público e jornalístico" e "verificar que os dados apresentados nas peças se encontram devidamente escudados em fontes de informação identificadas".

Além disso, o Conselho Regulador observou que "ambas as notícias deram cumprimento ao princípio do contraditório, auscultando o queixoso" e concluiu que "as peças não foram suscetíveis de lesar, de forma desproporcional, os direitos pessoais do queixoso".

Face a isso, deliberou "determinar improcedente a queixa em apreço".

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Diretor do "Página Um" não recebe salário mas passa recibos verdes por "artigos de opinião"
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Novos projetos de media enfrentam desafios de escala, rentabilidade e transparência
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