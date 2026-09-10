ERC diz que TVI não observou “ética de antena” em entrevista de Cristina Ferreira sobre violação

Segundo a ERC, “as afirmações veiculadas pelos vários intervenientes turvam a distinção entre relações sexuais e abuso e apresentam leituras relativizadoras, justificativas ou atenuantes, contribuindo para diminuir a perceção do público face à gravidade da violência sexual”.

O regulador considera que “declarações deste teor têm impacto na forma como a sociedade apreende o problema da violência de género e nas próprias vítimas por se verem responsabilizadas pelos atos de outrem e, portanto, revitimizadas”, lembrando ainda que o programa Dois às 10 se encontra classificado como 12AP, “sendo considerado apto a ser visto por crianças (com acompanhamento parental) e adolescentes”.

Para a ERC, as intervenções dos vários integrantes da rubrica, “ao serem suscetíveis de contribuir para a errada apreensão, sobretudo por parte de crianças e jovens, do que constitui violência sexual, podem contribuir para que reproduzam e/ou desvalorizem o tipo de violência em causa, o que é passível de influir de modo negativo na livre formação da personalidade de crianças e jovens”.

O regulador considerou ainda que, durante o programa, as declarações da psicóloga, “a qual gozará, por via das suas qualificações profissionais, de elevado grau de reconhecimento da sua idoneidade para se pronunciar sobre a matéria retratada, não terão acompanhado as orientações da Ordem dos Psicólogos Portugueses”.

A ERC sublinhou que “a violência sexual e a violência de género constituem fenómenos de elevada complexidade”, salientando que a sua análise e discussão pública “se devem pautar por um tratamento rigoroso e responsável, rejeitando abordagens simplistas, suscetíveis de comprometer a compreensão pública da violência sexual enquanto grave problema social no contexto nacional”.

O regulador concluiu assim que “a TVI não pautou a sua atuação pela observância de uma ética de antena, como previsto no n.º 1 do artigo 34.º da LTSAP [Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido], afastando-se da exigível responsabilidade social que lhe é cometida”.

A ERC instou a TVI a “sensibilizar os seus profissionais para o tratamento responsável de matérias de elevado relevo social, como é o caso da violência sexual”, advertindo ainda o canal “para o facto de se tratar de conduta reincidente”.

Por fim o regulador ordenou à TVI a exibição e leitura de um texto no seu serviço noticioso de maior audiência.

Deram entrada na ERC mais de quatro mil participações relativas a este processo.