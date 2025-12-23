Metro de Lisboa funciona até mais tarde na noite de Natal, mas não prolonga serviço na Passagem de Ano

O Metro de Lisboa anunciou esta semana que "nas noites de Natal e de Passagem de Ano, a sua rede funcionará até às 01h00". Ou seja, prolonga o serviço na noite da Consoada, face ao que aconteceu anteriormente, mas o mesmo já não acontece na noite em que se dá as boas-vindas ao Ano Novo."Nos dias 24 e 31 de dezembro, a circulação de comboios decorre até às 01h00 dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, respetivamente, retomando o serviço às 06h30 nesses mesmos dias", indicou a empresa, em comunicado divulgado na segunda-feira (22). Desta forma, a empresa prolonga o serviço na noite de Natal, uma vez que, em anos anteriores, terminava mais cedo - em 2024, as estações encerraram às 22h00 na noite de consoada e as estações reabriram no dia seguinte apenas às 08h00 -, conforme recorda o metropolitano na nota. Mas, em sentido inverso, o funcionamento do metropolitano não é prolongado na noite de réveillon, como aconteceu em 2024, ano em que foi anunciado que o metro estaria aberto até às 03h00. Em 2025, na noite da passagem de ano, quem usar transportes só terá metro até à 01h00, a hora habitual.Nessa noite, refira-se, a festa para dar as boas-vindas a 2026 no Terreiro do Paço, promovida pela Câmara de Lisboa, conta com animação que se prolonga "até 01h da manhã", como refere, em comunicado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC) sobre a Passagem de Ano na capital. De acordo com o metropolitano, o horário de funcionamento anunciado para este ano "visa responder às necessidades de mobilidade próprias da época festiva, assegurando um horário de funcionamento alargado que facilita as deslocações associadas ao Natal e à Passagem de Ano, e uma oferta de transporte público regular e acessível ajustada às dinâmicas de utilização da cidade de Lisboa em noites marcadas por dinâmicas de mobilidade específicas".O Metro de Lisboa fez saber, no entanto, que irá acompanhar a "evolução da procura" ao longo desta quadra festiva, "procedendo aos ajustamentos que se revelem necessários, em função das condições operacionais, de segurança e da disponibilidade de recursos". .Plutonio e reggaeton dão música na Festa de Fim d'Ano em Lisboa, que terá 10 minutos de fogo de artifício.Metro de Lisboa aberto até às 3.00 horas na noite da passagem de ano