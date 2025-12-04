Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Festa de fim de ano em Lisboa, na Praça do Comércio
Festa de fim de ano em Lisboa, na Praça do ComércioFOTO: Arquivo Global Imagens / Paulo Spranger
Cultura

Plutonio e reggaeton dão música na Festa de Fim d'Ano em Lisboa, que terá 10 minutos de fogo de artifício

A EGEAC anunciou o cartaz para a festa de passagem de ano, que terá início às 21h30 de 31 de dezembro no Terreiro do Paço.
Carlos Nogueira
A EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural anunciou esta quinta-feira, 4 de dezembro, o cartaz para a noite da passagem de ano de Lisboa, no Terreiro do Paço, com os grandes destaques a serem a atuação de Plutónio e o espetáculo I Love Reggaeton com a atuação de DJ Mojo.

A festa de Fim d’Ano em Lisboa tem início agendado para as 21h30 do dia 31 de dezembro com a atuação de DJ Mojo, acompanhado por MC Márcio Jesus, numa espécie de "aquecimento" que, segundo um comunicado da EGEAC, terá um set entre o afro house e o pop, passando pelo reggaeton e urban beats

Uma hora mais tarde entra em palco Plutonio com os ritmos de hip-hop/trap e RnB. Será com o artista português de raízes moçambicanas, que se assinalará a entrada em 2026, com 10 minutos de fogo de artifício, a partir do rio Tejo, sincronizado com 250 drones nos céus de Lisboa. 

Até às 1h00 do novo ano DJ Mojo de volta a comandar a note musical, acompanhado por Host/Mc Helder Tavares para apresentarem o espetáculo I Love Reggaeton, que será uma viagem pelos maiores êxitos desde os anos 2000. 

A EGEAC confirma que o espetáculo tem entrada gratuita e é recomendado a maiores de seis anos, tendo ainda um acesso exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida através do Campo das Cebolas. 

