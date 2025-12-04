Plutonio e reggaeton dão música na Festa de Fim d'Ano em Lisboa, que terá 10 minutos de fogo de artifício

A EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural anunciou esta quinta-feira, 4 de dezembro, o cartaz para a noite da passagem de ano de Lisboa, no Terreiro do Paço, com os grandes destaques a serem a atuação de Plutónio e o espetáculo I Love Reggaeton com a atuação de DJ Mojo.A festa de Fim d’Ano em Lisboa tem início agendado para as 21h30 do dia 31 de dezembro com a atuação de DJ Mojo, acompanhado por MC Márcio Jesus, numa espécie de "aquecimento" que, segundo um comunicado da EGEAC, terá um set entre o afro house e o pop, passando pelo reggaeton e urban beats. Uma hora mais tarde entra em palco Plutonio com os ritmos de hip-hop/trap e RnB. Será com o artista português de raízes moçambicanas, que se assinalará a entrada em 2026, com 10 minutos de fogo de artifício, a partir do rio Tejo, sincronizado com 250 drones nos céus de Lisboa. Até às 1h00 do novo ano DJ Mojo de volta a comandar a note musical, acompanhado por Host/Mc Helder Tavares para apresentarem o espetáculo I Love Reggaeton, que será uma viagem pelos maiores êxitos desde os anos 2000. A EGEAC confirma que o espetáculo tem entrada gratuita e é recomendado a maiores de seis anos, tendo ainda um acesso exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida através do Campo das Cebolas.