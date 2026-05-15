Almada cria bolsas de estacionamento e transporte "vaivém" para a praia da Fonte da Telha

A Câmara Municipal de Almada vai criar duas bolsas de estacionamento na zona da Aroeira e um sistema de transporte vaivém, que leve as pessoas até à praia da Fonte da Telha, para regular a circulação na zona.O plano de intervenção na zona para regular a circulação e o estacionamento, que arrancará ainda este verão, foi já apresentado aos concessionários de praia da Fonte da Telha pela presidente da autarquia, Inês de Medeiros.“A proposta foi recebida de forma muito positiva e seguirá agora com os contributos dos concessionários. Porque cuidar da Fonte da Telha é garantir mais organização, mais sustentabilidade e melhor qualidade de vida para todos. O futuro de Almada faz-se com ação”, referiu a autarca numa publicação na sua página no Instagram.. Num resposta enviada à agência Lusa, a autarquia explica que o projeto, que tem como objetivo regular o estacionamento e garantir segurança nesta zona balnear, “tem total concordância dos concessionários de apoios de praia, que demonstraram grande satisfação e apoio às medidas apresentadas”.Segundo a autarquia, o projeto prevê a criação de duas bolsas de estacionamento na avenida do Mar, na Aroeira, um sistema de vaivém que leve as pessoas até à praia, uma rotunda, painéis informativos com a lotação do estacionamento e um sistema de controlo de acesso, que impeça a entrada de mais carros na Fonte da Telha quando já não houver capacidade para receber mais viaturas.O custo de aquisição de cancelas, para instalação no acesso à Fonte da Telha, acrescenta a autarquia, é estimado em cerca de 80 mil euros, aos quais acresce a obra da rotunda, no acesso à Fonte da Telha, e a limpeza e ordenamento das parcelas municipais, que servirão de parques de estacionamento alternativos, as quais, nesta fase, serão asseguradas por administração direta.Numa fase posterior, estes parques também serão dotados de cancelas e elementos de ensombramento, ainda sem custos apurados.Já quanto ao transporte entre os parques de estacionamento e a praia, a autarquia explica que ainda está em avaliação, podendo o mesmo ser garantido entre a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e a Wemob.A Câmara Municipal de Almada (CMA), no distrito de Setúbal, adiantou à Lusa que as obras já começaram com a limpeza e regularização dos terrenos que serão afetos aos parques de estacionamento alternativos e deverão avançar nos próximos meses, “com flexibilidade para se adaptarem às necessidades que forem sendo sentidas no terreno”.Em 2027, adianta a autarquia, o projeto deverá ser afinado e ganhar mais robustez.“A segurança das pessoas e a salvaguarda ambiental deste lugar são os dois principais focos desta intervenção, que exige encontrar um ponto de equilíbrio para garantir um espaço público ordenado, saudável e seguro, que funcione para todos, sejam moradores, veraneantes, pescadores ou agentes económicos”, explica a CMA..Reposição de areias na Costa da Caparica concluída a tempo da época balnear, garante Ministra do Ambiente