Zelensky relata "bom encontro" com Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, relatou esta terça-feira, 28 de julho, ter tido “um bom encontro” com o homólogo norte-americano, Donald Trump, durante o qual discutiram “licenças para a produção” pela Ucrânia de intercetores Patriot e um novo impulso à diplomacia."Estou grato aos Estados Unidos pelo seu forte apoio", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X após a reunião, que teve lugar na Casa Branca à porta fechada.“Obrigado por tudo o que fazemos juntos para proteger a vida dos ucranianos e promover a paz”, continuou o governante.Trump e Zelensky discutiram “licenças para a produção de intercetores Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar”, descreveu.. Um dos principais objetivos da reunião de hoje para Zelensky era ter o acordo de Trump para a compra de intercetores Patriot, cruciais para a defesa aérea da Ucrânia, quando a Rússia tem intensificado os ataques com mísseis balísticos contra cidades e vilas ucranianas e que apenas os sistemas Patriot norte-americanos são capazes de os abater.O Presidente ucraniano adiantou que os dois falaram “também sobre diplomacia”.“É importante que o processo diplomático seja revitalizado”, sublinhou, numa altura em que as conversações com a Rússia impulsionadas pelos Estados Unidos estão suspensas.Zelensky adiantou que as equipas dos dois países “irão tratar dos detalhes da sua comunicação futura”.O líder ucraniano disse ainda ter transmitido ao Presidente Trump condolências pela morte do senador republicano Lindsey Graham, em cuja cerimónia fúnebre participa hoje, tal como o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.Graham, aliado próximo de Trump, era um forte defensor da Ucrânia e de Israel.A reunião entre Trump e Zelensky decorreu sem acesso à imprensa, antes de o Presidente dos Estados Unidos receber Netanyahu.