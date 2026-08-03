Míssil balístico russo matou casal e três filhos junto de Kryvyi Rih, cidade que voltou a ser alvo na segunda-feira: desta vez foi uma bomba de gasolina, tendo morrido pelo menos três pessoas, uma delas uma criança.
Míssil balístico russo matou casal e três filhos junto de Kryvyi Rih, cidade que voltou a ser alvo na segunda-feira: desta vez foi uma bomba de gasolina, tendo morrido pelo menos três pessoas, uma delas uma criança.EPA/OLEG MOVCHANIUK
Internacional

Zelensky quer aproximar-se de Xi (e de Lula) com a meta no cessar-fogo

Cultivar relações com Pequim e Brasília é prioridade de Kiev para que parceiros da Rússia nos BRICS intercedam junto de Putin.
César Avó
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