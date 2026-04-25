Zelensky propõe negociações com a Rússia no Azerbaijão

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs este sábado, 25 de abril, a realização da próxima ronda de negociações com a Rússia no Azerbaijão, país onde está de visita."Informámos o presidente do Azerbaijão que estamos prontos para negociações trilaterais (no seu país)", disse após um encontro com o homólogo azeri, Ilham Aliyev, na cidade de Gabala, no âmbito da sua primeira visita ao Azerbaijão desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.Zelensky lembrou acrescentou que, "anteriormente, negociações deste tipo tiveram lugar na Turquia", um aliado do Azerbaijão, e, "posteriormente, com a participação de parceiros americanos, foram realizadas negociações na Suíça"."Se a Rússia estiver aberta à diplomacia, naturalmente, estamos preparados para realizar tais negociações no Azerbaijão num futuro próximo", afirmou.Zelensky salientou que "é muito importante para a Ucrânia que a Rússia encontre forças para pôr fim a esta guerra injusta" e que, para a mediação deste processo, é muito valorizado o papel dos parceiros de Kiev.O Azerbaijão acolheu várias reuniões entre altos representantes da NATO e o Exército da Rússia entre 2017 e 2020. O presidente ucraniano anunciou ainda um acordo de cooperação entre Kiev e Baku, duas antigas repúblicas soviéticas, nas áreas de segurança e energia."Assinámos hoje seis documentos", revelou, adiantando que "abrangem diversas áreas", mas realçando que, "hoje, a principal é a segurança", sem fornecer mais detalhes.Zelensky disse que agradeceu ao seu homólogo pela assistência energética prestada durante o inverno, quando a Ucrânia ficou mergulhada na escuridão e no frio na sequência dos ataques russos contra as suas instalações energéticas. "Discutimos a continuidade dessas iniciativas", aditou..UE exige que Rússia “cesse imediatamente” ataques contra instalações nucleares na Ucrânia