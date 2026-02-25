Zelensky recebeu em Kiev o norueguês Jonas Gahr Støre.
Zelensky recebeu em Kiev o norueguês Jonas Gahr Støre.ANDREW KRAVCHENKO / EPA
Internacional

Zelensky nega alegações russas sobre armas nucleares e anuncia encontro com EUA

Equipa de Kiev estará esta quinta-feira em Genebra com o enviado especial dos EUA Steve Witkoff.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Estados Unidos
Ucrânia
edição impressa
Steve Witkoff

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt