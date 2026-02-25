Zelensky nega alegações russas sobre armas nucleares e anuncia encontro com EUA

O presidente da Ucrânia rejeitou esta quarta-feira, 25 de fevereiro, as alegações do Kremlin sobre supostos planos do Reino Unido e França para entregar armas nucleares a Kiev, atribuindo esta acusação a uma tentativa russa de desviar a atenção da situação na frente de combate.“Normalmente, quando a Rússia falha em vencer no campo de batalha, começa a procurar uma arma nuclear no território da Ucrânia. Infelizmente, não existem armas nucleares na Ucrânia”, afirmou Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.A Ucrânia chegou a ter o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, a que renunciou em dezembro de 1994 em troca de uma promessa russa de que respeitaria plenamente a sua integridade territorial, e que, 20 anos depois, não foi cumprida, com a anexação da península da Crimeia e o conflito armado no Donbass. “Todos sabem as circunstâncias do porquê e graças a quem isto aconteceu”, acrescentou.Londres negou também esta possibilidade, tal como Paris, que usou a conta no X ‘French Response’, criada pelo governo para combater a desinformação, para responder de forma sarcástica. “Quinto ano da guerra dos ‘três dias’. A dissuasão FR-Reino Unido é a ameaça’”, dizia a mensagem, aludindo à ameaça de Vladimir Putin de que tomaria Kiev em três dias.Zelensky anunciou ainda que a equipa de negociadores ucranianos, liderada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional, vai reunir-se esta quinta-feira, 26 de fevereiro, em Genebra com responsáveis dos EUA, encabeçados pelo enviado especial Steve Witkoff, para discutir a reconstrução pós-guerra, incluindo um “pacote de prosperidade”. Encontro que antecede uma nova ronda de negociações trilaterais com a Rússia, prevista para março.“Na minha opinião, as dificuldades não estão a nível militar neste momento. O problema reside na vontade política de pôr fim a esta guerra e na questão dos territórios”, afirmou o líder ucraniano. “Acredito que serão realizadas conversações trilaterais no início de março. Amanhã [hoje], serão preparados documentos económicos numa reunião bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos.”.UE irá conceder empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia “de uma forma ou de outra”.Guerra na Ucrânia. Quatro anos e mais quanto tempo?