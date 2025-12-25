Mensagem de Natal de Zelensky: "Hoje todos partilhamos um sonho. Pedimos um desejo em conjunto. Que ele morra"

Numa mensagem de Natal dirigida aos ucranianos, o presidente Volodymyr Zelensky desejou, aparentemente, a morte ao presidente russo Vladimir Putin."Hoje todos partilhamos um sonho. Pedimos um desejo em conjunto. Que ele morra. Todos pensamos isso em privado, mas quando nos voltamos para Deus claro que pedimos mais. Pedimos paz para a Ucrânia. Lutamos para isso. Rezamos para isso", afirmou esta quarta-feira, 24 de dezembro, o líder ucraniano."Ficamos felizes quando ouvimos a música do Natal, mas ainda mais felizes quando não ouvimos a música do mal, não ouvimos drones e mísseis a voar por cima", disse Zelensky..“Apesar de todo o sofrimento que a Rússia causou, não é capaz de ocupar ou bombardear o que mais importa: o nosso coração ucraniano, a nossa fé uns nos outros e a nossa unidade”, vincou Zelensky.“Por todos os nossos heróis caídos que defenderam a Ucrânia à custa das suas vidas. Por todos aqueles que a Rússia obrigou a ocupar e a fugir. Por aqueles para quem é difícil, mas que não perderam a Ucrânia dentro de si – e, por isso, a Ucrânia nunca os perderá. Hoje estamos ombro a ombro. Não nos perderemos na escuridão", prosseguiu. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes..Novo plano dos EUA para a Ucrânia prevê congelamento da frente de combate mas questão territorial por resolver