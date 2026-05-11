Zelensky diz que “não houve silêncio” na frente de batalha apesar de cessar-fogo com a Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou esta segunda-feira, 11 de maio, que os combates com o Exército russo continuaram apesar do cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos, acusando Moscovo de não querer o fim de quatro anos de guerra.“Hoje, não houve silêncio na frente, houve combates. Testemunhámos tudo”, declarou Volodymyr Zelensky na mensagem noturna ao país, nas últimas horas da trégua.“Constatámos também que a Rússia não tem qualquer intenção de pôr fim a esta guerra. Infelizmente, está a preparar novos ataques”, lamentou..Ucrânia: Paulo Rangel diz haver “momentum” para a União Europeia começar a falar com a Rússia.Ucrânia: Chefe da diplomacia europeia diz que MNE vão discutir no final do mês condições para falar com Rússia