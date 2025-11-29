Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.STRINGER / EPA
Internacional

Zelensky considera viável alcançar acordo para o fim da guerra na Ucrânia “nos próximos dias”

“Os norte-americanos estão a mostrar uma abordagem construtiva", disse presidente ucraniano na sua habitual comunicação ao final do dia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábdo, dia 29 de novembro, que considera “viável” alcançar “nos próximos dias” um acordo para um “fim digno” da guerra com a Rússia.

“Os norte-americanos estão a mostrar uma abordagem construtiva e é possível que nos próximos dias sejam concretizados os passos para determinar como pôr um fim digno à guerra” afirmou Zelensky, no seu habitual discurso ao fim de cada dia.

Zelensky destacou que a delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para “continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra”, numa referência às discussões que decorreram no fim de semana passado na cidade suíça e que também envolveram os aliados europeus de Kiev.

“A diplomacia continua ativa (...). A delegação ucraniana tem as diretrizes necessárias e espero que os representantes trabalhem de acordo com as claras prioridades ucranianas”, afirmou.

Um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), indicou entretanto que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Florida.

Estarão acompanhados por Jared Kushner, genro do Presidente Trump.

Estes contactos surgem após a apresentação por Donald Trump, nos últimos dias, de um plano para pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

A proposta inicial de Washington, composta por 28 pontos, previa a cedência de territórios à Rússia, a redução de efetivos do exército da Ucrânia e a consagração da neutralidade ucraniana na sua Constituição, entre outros aspetos que são rejeitados por Kiev.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Delegação da Ucrânia nos EUA este fim de semana para discutir plano de paz
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt