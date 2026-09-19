Zelensky anuncia novo drone para intercetar os Shahed russos a jato: "Estamos a avançar para dar à Ucrânia maior proteção"
A Ucrânia desenvolveu um novo drone intercetor para combater os drones Shahed russos equipados com motores a jato e já o utilizou com sucesso, anunciou este sábado, 19 de setembro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após receber um relatório do responsável interino pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), Oleksandr Poklad.
"Foi criado um novo drone intercetor que já foi utilizado com sucesso. Passo a passo, estamos a avançar para dar à Ucrânia maior proteção", afirmou Zelensky, numa publicação nas redes sociais, acompanhada por um vídeo do aparelho em ação. Segundo o presidente ucraniano, o equipamento foi desenvolvido pela unidade de contraespionagem militar do SBU e representa mais um passo no reforço da proteção do país contra os ataques aéreos russos.
As forças armadas ucranianas estão a testar quatro modelos de drones intercetores em setores ativos da frente de combate e, de acordo com o Kyiv Post, outros dez fabricantes nacionais estão a realizar ensaios com protótipos destinados a atingir aparelhos russos de elevada velocidade.
Entre os alvos destes sistemas estão os drones de ataque russos com motores a jato, capazes de atingir velocidades de cerca de 600 km/hora, bem superiores às dos modelos convencionais com hélices. Essa característica dos Shahed, drones de design iraniano utilizados pela Rússia, dificulta a sua interceção por alguns dos meios de defesa antiaérea utilizados pela Ucrânia.
Zelensky agradeceu o trabalho dos engenheiros e fabricantes ucranianos e afirmou que o país está a procurar aumentar a produção dos equipamentos necessários à defesa aérea, sem divulgar mais detalhes sobre a quantidade de unidades do novo intercetor já produzidas ou utilizadas.
A necessidade de desenvolver melhores intercetores aéreos tornou-se mais urgente para Kiev perante o aumento dos ataques russos de longo alcance contra cidades ucranianas afastadas das linhas da frente.
No último mês de agosto, pelo menos 372 civis morreram e 2.349 ficaram feridos na Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas citados pelo Kyiv Post. Embora o número de vítimas tenha recuado ligeiramente face a julho, representou um aumento de 55% em relação a agosto de 2025.
As armas de longo alcance estiveram na origem de 47% das mortes e ferimentos registados, com 194 mortos e 1.077 feridos. Grande parte das vítimas ocorreu em centros urbanos como Kiev, Kherson, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia, reforçando a pressão sobre a Ucrânia para melhorar a capacidade de detetar e intercetar mísseis e drones antes de atingirem zonas habitadas.