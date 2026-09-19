Zelensky anuncia novo drone para intercetar os Shahed russos a jato: "Estamos a avançar para dar à Ucrânia maior proteção"

As forças armadas ucranianas estão a testar quatro modelos de drones intercetores em setores ativos da frente de combate e, de acordo com o Kyiv Post, outros dez fabricantes nacionais estão a realizar ensaios com protótipos destinados a atingir aparelhos russos de elevada velocidade.

Entre os alvos destes sistemas estão os drones de ataque russos com motores a jato, capazes de atingir velocidades de cerca de 600 km/hora, bem superiores às dos modelos convencionais com hélices. Essa característica dos Shahed, drones de design iraniano utilizados pela Rússia, dificulta a sua interceção por alguns dos meios de defesa antiaérea utilizados pela Ucrânia.

Zelensky agradeceu o trabalho dos engenheiros e fabricantes ucranianos e afirmou que o país está a procurar aumentar a produção dos equipamentos necessários à defesa aérea, sem divulgar mais detalhes sobre a quantidade de unidades do novo intercetor já produzidas ou utilizadas.