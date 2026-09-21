Zelensky anuncia encontro com Trump em Nova Iorque que "pode mudar muita coisa"

A mensagem surge após um ataque em grande escala com drones e mísseis lançado pela Ucrânia contra a Rússia, que fez três mortos e cerca de 20 feridos e que, segundo Kiev, atingiu a indústria petrolífera e centros logísticos de Moscovo.

Zelensky garantiu que há "ideias para desescalar" o conflito e para "abordar problemas fundamentais de segurança" com os Estados Unidos.

"Estamos prontos para dar passos importantes", acrescentou o Presidente ucraniano.

Grande parte dos líderes mundiais vai estar em Nova Iorque, onde vai decorrer a Assembleia Geral da ONU e está prevista uma reunião do Conselho de Segurança sobre a guerra na Ucrânia.