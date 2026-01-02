Zaporíjia foi alvo de “um dos maiores ataques com drones”, dizem autoridades ucranianas

O governador da região de Zaporíjia, Ivan Fedorov, afirmou que a região foi alvo, nas últimas horas, de “um dos maiores ataques com drones” desde o início desta fase da guerra, que começou em fevereiro de 2022.Fedorov sublinhou que, embora não tenha havido vítimas, a capital da região de Zaporíjia, que tem o mesmo nome, sofreu danos significativos.“Durante o feriado de Ano Novo, o inimigo [Rússia] atacou implacavelmente Zaporíjia e os seus arredores”, alertou Fedorov.O responsável ucraniano afirmou que nove drones atingiram casas, lojas e infraestruturas na cidade de Zaporíjia, de acordo com uma mensagem que publicou na rede social Telegram. . Fedorov referiu que a atuação das forças ucranianas e dos sistemas de defesa aérea impediu danos ainda maiores.“A defesa aérea evitou vítimas entre os moradores”, afirmou o governador regional.Esta é a segunda vaga de ataques na região, após os ocorridos na quinta-feira, que fez pelo menos 30 feridos.Durante a noite, as forças ucranianas identificaram 118 drones originários de território russo, dos quais 86 foram intercetados..As autoridades russas, por seu lado, reivindicaram esta sexta-feira, a interceção de sete aparelhos aéreos não tripulados lançados pelo Exército ucraniano contra Moscovo, sem prestar informações sobre vítimas ou danos materiais.O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que os aparelhos aéreos não tripulados (drones) foram abatidos durante a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta.O autarca da capital da Rússia disse que as equipas de emergência estão a trabalhar nos locais onde se encontram os destroços dos drones.Kiev não forneceu detalhes sobre os alegados ataques.O Ministério da Defesa russo indicou que os sistemas de defesa aérea tinham abatido aproximadamente 65 drones ucranianos durante a noite de quinta-feira e as primeiras horas de hoje, incluindo sete sobre a região de Moscovo.Da mesma forma, as autoridades da Rússia acrescentaram que 20 drones foram destruídos.Até ao momento não foram divulgados dados concretos sobre sobre eventuais vítimas ou danos materiais nas regiões da Rússia..Rússia envia aos EUA análises aos destroços dos drones que atacaram residência de Putin.Moscovo vai endurecer posição negocial após acusar Kiev de atacar residência de Putin. Ucrânia pede provas