Von der Leyen quer fechar acordo comercial com Índia no final do mês em Nova Deli

A presidente da Comissão Europeia, que se deslocará no final de janeiro a Nova Deli para a cimeira da UE com a Índia, quer fechar aí o acordo comercial entre os dois blocos.“Concretizámos o Mercosul [o acordo entre a UE e países do Mercado Comum do Sul] e estamos a trabalhar intensamente para concretizar o acordo com a Índia. Irei deslocar-me à Índia no final de janeiro para a cimeira UE-Índia e é minha ambição, bem como a de Narendra Modi [primeiro-ministro indiano], ter o acordo pronto para assinatura”, disse Ursula von der Leyen.A responsável falava em Bruxelas, depois de, na passada sexta-feira, o Conselho da União Europeia ter dado aval à assinatura oficial do acordo da UE com o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), depois de vários anos de avanços e bloqueios por receios ambientais e agrícolas.