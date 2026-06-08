“Vivemos debaixo de bombardeamentos, mas é a nossa vida agora, infelizmente”

Denys Korotenko quis tornar-se presidente de Shyroke, na região de Zaporíjia, “porque era uma área muito pobre e eu queria mudar a situação, queria desenvolver esta comunidade porque queria viver aqui e queria que os meus filhos vivessem nesta comunidade”, contou ao DN numa passagem há cerca de duas semanas por Cascais para participar na conferência ACT NOW Mayors. Empresário, faz questão de dizer que “as minhas empresas estão agora localizadas na nossa comunidade e continuam a trabalhar”. Foi eleito pela primeira vez em 2017 e reeleito em 2020, longe de imaginar que a guerra iria chegar dois anos depois à Ucrânia e a Shyroke, a maior comunidade rural na região de Zaporíjia ainda sob controlo das autoridades ucranianas - tem cerca de 447 quilómetros quadrados e engloba 35 povoações rurais - e localizada a cerca de 30 quilómetros da linha da frente. Aliás, Shyroke está localizada no único distrito da região de Zaporíjia controlado pela Ucrânia, os outros quatro distritos da região estão sob ocupação russa, tal como a maior central nuclear da Europa. O autarca reconhece que a comunidade que lidera “é mais segura porque fica entre duas grandes cidades - Zaporíjia [a cerca de 20 quilómetros] e Dnipro [a cerca de 75 quilómetros], estamos no norte da região de Zaporíjia”. Mesmo assim, as primeiras semanas da invasão russa da Ucrânia é algo que não esquece. “Foi um tempo muito difícil e muito importante para a nossa comunidade, para as nossas vidas. Trabalhava 24 horas por dia, não dormia o suficiente”, recorda Denys Korotenko. “Mas tinha de fazer tudo pelos nossos residentes e pelas pessoas que se mudaram para a nossa comunidade. Foi muito difícil, porque a nossa comunidade fica numa rota de evacuação entre o território ocupado e o território ucraniano”.Uma localização geográfica que levou a que a população de Shyroke passasse de cerca de 15.000 pessoas antes da guerra para cerca de 30.000 depois do início do conflito com a chegada de pessoas deslocadas internamente (PDI), um termo técnico que Denys Korotenko não gosta de usar, preferindo falar em “novos residentes”. “Somos uma comunidade dos subúrbios da cidade de Zaporíjia. E os cidadãos de Zaporíjia acham que a nossa comunidade é mais segura, por isso mudaram-se para lá”, recorda, notando ainda que “tivemos pessoas de 11 regiões diferentes da Ucrânia que se mudaram para Shyroke”. .O problema do alojamento para estes novos residentes terá sido o menos complicado - “uma das particularidades da nossa comunidade é que temos muitas residências de verão, cerca de 10.000, que estão agora ocupadas pelos novos residentes”.Por outro lado, a pressão sobre as infraestruturas tem sido muito grande. “Tem sido muito difícil para certas infraestruturas. A nossa produção de lixo triplicou desde o início da guerra e o sistema de abastecimento de água tem sido muito sobrecarregado. O nosso sistema de abastecimento de água é muito antigo e agora é usado por muita gente, precisa de ser reconstruído”, lamenta o presidente de Shyroke, ressalvando que “a água é um bem essencial e temos de providenciar esse bem essencial a todos”.Fazer estes novos residentes sentirem-se em casa é uma missão que Denys Korotenko tem levado muito a sério, tendo dado uma instrução simples à sua equipa: “Disse-lhes que tínhamos e temos de ajudar todas as pessoas que se mudaram para a nossa comunidade e temos de fazer de tudo para que fiquem na nossa comunidade.” “Nós ajudamo-los com o alojamento, alimentação, higiene, educação, serviços, como serviços sociais, serviços médicos, serviços administrativos. Lançámos serviços administrativos via telemóvel, lançámos uma farmácia móvel para estas pessoas. Tentamos fazer de tudo para que sintam que estão em casa na nossa comunidade”.Paralelamente, os residentes antigos não puderam ser deixados para trás, mas também fazendo-os perceber que havia novas pessoas em Shyroke e que estas tinham de se sentir bem-vindas. “É uma questão difícil. Tentamos também que os nossos residentes nativos se continuem a sentir em casa. Tentamos tratar todos - nativos e novos - como iguais. Queremos que todos eles sintam como amigos, como vizinhos. Para isso, juntamos os nossos residentes nativos e as pessoas que se mudaram para a comunidade em eventos variados. E trabalhamos juntos, divertimo-nos juntos e descansamos juntos. Tentamos por tudo que isto seja uma realidade”.Após o início da invasão russa, Shyroke organizou um centro humanitário através do qual a ajuda é transferida para os territórios ocupados e para as comunidades na linha da frente. Segundo dados oficiais, só nos primeiros dez meses do conflito, os voluntários do centro humanitário Shyroke (que coopera com mais de 70 organizações parceiras) processaram cerca de 1100 toneladas de ajuda humanitária, auxiliaram 16 comunidades da região de Zaporíjia afetadas pela guerra e distribuíram mais de 50.000 kits de alimentos e higiene. Estes bens vêm da ajuda de entidades parceiras, nomeadamente internacionais, mas também do apoio de gestores das empresas agrícolas locais e agricultores, que têm ajudado a recolher ajuda humanitária para as comunidades vizinhas.Um fator muito importante para que tudo funcione bem, dentro do possível, é a existência de confiança e um contacto direto entre a população - nativos e novos residentes - e Denys Korotenko e a sua equipa. “Toda a gente tem o meu número de telemóvel. Mandam-me mensagens pelo Facebook, pelo Messenger, ou ligam-me, a pedir ajuda. E eu tento resolver os seus problemas”, revela. “Mas obviamente que não consigo fazer tudo sozinho, por isso tenho uma equipa grande e forte.”A guerra passou a ser o que este autarca chama de “novo normal” - “vivemos debaixo de bombardeamentos, mas é a nossa vida agora, infelizmente” - e, apesar dela, “a comunidade tem de continuar a viver, a desenvolver-se”. “Atualmente, temos três grandes desafios: infraestruturas, por causa dos novos residentes, demografia e economia. Além da guerra, claro, que é o nosso principal desafio. Mas a minha opinião é que temos de prosseguir com o desenvolvimento, porque é a nossa vida, a nossa comunidade. Temos de mostrar a todos que a vida continua. Porque se não o fizermos, se não fizermos nada, as nossas pessoas vão mudar-se para outra região e sem pessoas não há comunidade”. .Entre os projetos nos quais Shyroke está a trabalhar, além da renovação do sistema de abastecimento de água, encontram-se a construção de escolas subterrâneas (a Ucrânia está a desenvolver uma rede de centenas destas alternativas para que as aulas continuem), de um centro cirúrgico e a criação de um sistema sustentável de irrigação, pois estamos a falar de uma zona agrícola. “Agora acabámos de construir um grande centro de segurança para a nossa população”, revela. Um centro de segurança é uma infraestrutura municipal que abriga no mesmo espaço serviços relacionados com a segurança e bem-estar para a população, desde bombeiros e polícia, a assistência médica. Denys Korotenko tem esperança que a guerra possa acabar em breve, sublinhando que o resultado pode ser apenas um: “A nossa vitória.” “Já somos um país forte, mas, com uma vitória, o nosso país será muito mais forte. E muito mais independente. Um país europeu”, desabafa o autarca. “Queremos viver em paz. E queremos viver na nossa comunidade. E no nosso país”. .“Mesmo a 27 km da frente de batalha, estamos a construir uma comunidade”, dizem autarcas ucranianos