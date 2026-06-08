O autarca da comunidade de Shyroke, Denys Korotenko, esteve em Cascais, onde falou sobre a sua experiência em tempo de guerra.
O autarca da comunidade de Shyroke, Denys Korotenko, esteve em Cascais, onde falou sobre a sua experiência em tempo de guerra. Reinaldo Rodrigues
Internacional

“Vivemos debaixo de bombardeamentos, mas é a nossa vida agora, infelizmente”

Shyroke é a maior comunidade rural na região de Zaporíjia ainda sob controlo ucraniano. Denys Korotenko, o seu presidente, falou com o DN sobre a experiência de ser autarca em tempo de guerra.
Ana Meireles
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