Vitória de progressista El-Sayed no Michigan é sinal para as intercalares

Abdul El-Sayed venceu as primárias democratas para o Senado dos EUA no Michigan, tornando-se o mais recente candidato de esquerda progressista a conquistar a nomeação do partido antes das eleições intercalares de novembro.El-Sayed, filho de imigrantes egípcios, crítico de Israel e conhecido pelos dons oratórios, derrotou a congressista centrista Haley Stevens, apoiada pela ala moderada do partido. O antigo responsável pela saúde de Detroit terá agora de enfrentar o republicano Mike Rogers na corrida para representar no Senado este swing state, onde o republicano Donald Trump venceu em 2016 e 2024, mas o democrata Joe Biden ganhou nas presidenciais de 2020.El-Sayed, de 41 anos, centrou a sua campanha na promessa de Medicare para todos e na abolição do Serviço de Imigração e Alfândega (o ICE). O candidato progressista contou com o apoio de figuras da esquerda mais radical, como a congressista de Nova Iorque Alexandria Ocasio-Cortez. Já Stevens contou com o apoio financeiro recorde de 32 milhões de dólares do Comité Americano-Israelita de Assuntos Públicos. E tinha entre os apoiantes o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, e a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer.Apesar de a vitória de El-Sayed ter sido mais curta do que os progressistas estavam à espera com base nas sondagens, está a ser vista pelos analistas como um sinal de que na batalha ideológica entre a ala moderada e a ala mais à esquerda do partido democrata a segunda pode estar a ganhar vantagem. A 3 de novembro os americanos vão às urnas escolher os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 senadores e 36 dos 50 governadores estaduais. O objetivo dos democratas é recuperar o controlo de pelo menos uma das câmaras do Congresso. Mas a vitória de um progressista como El-Sayed pode vir a revelar-se uma fraqueza num estado politicamente dividido como o Michigan quando chegar a hora de escolher entre o candidato democrata e o republicano. Trump já reagiu à vitória de El-Sayed considerando-a ironicamente “uma boa notícia para o Partido Republicano”. O Michigan não foi o único estado a realizar primárias na terça-feira. No Missouri, a progressista Cori Bush, grande crítica de Israel, perdeu para o congressista em exercício Wesley Bell numa repetição do confronto de 2024. No Kansas, Adam Hamilton destacou-se entre um grupo de 11 candidatos democratas e conquistou a nomeação para a corrida ao Senado. No outono, irá defrontar o senador republicano em exercício, Roger Marshall. No estado de Washington, o resultado de uma primárias aberta ainda estava por apurar..Incerteza total a três meses das eleições em que Trump arrisca perder a maioria no Congresso