O progressista Abdul el-Sayed espera ganhar as primárias democratas no Michigan.
O progressista Abdul el-Sayed espera ganhar as primárias democratas no Michigan. X de Abdul el-Sayed
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Incerteza total a três meses das eleições em que Trump arrisca perder a maioria no Congresso

A 3 de novembro os americanos vão às urnas eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 senadores e 36 dos 50 governadores. Democratas querem recuperar pelo menos uma das “casas” do Congresso.
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