Glucksmann após a vitória nas primárias da esquerda democrática.
Glucksmann após a vitória nas primárias da esquerda democrática.FOTO:EPA/MOHAMMED BADRA
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Vitória de Glucksmann à primeira volta não trava divisão na esquerda francesa

Primárias. Eurodeputado e líder do Praça Pública obteve 66% dos votos e põe mais um prego no caixão do PS, cujo líder se ficou pelos 14%.
Susana Salvador
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Raphaël Glucksmann
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