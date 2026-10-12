Glucksmann após a vitória nas primárias da esquerda democrática. FOTO:EPA/MOHAMMED BADRA

Internacional

Vitória de Glucksmann à primeira volta não trava divisão na esquerda francesa

Primárias. Eurodeputado e líder do Praça Pública obteve 66% dos votos e põe mais um prego no caixão do PS, cujo líder se ficou pelos 14%.