Vitória de Glucksmann à primeira volta não trava divisão na esquerda francesa

A vitória do eurodeputado Raphäel Glucksmann nas primárias da esquerda francesa era esperada e havia possibilidades que conseguisse evitar ter que ir a uma segunda volta. Mas o líder do Praça Pública, de 46 anos, não se limitou a vencer à primeira volta, acabando por esmagar os adversários ao alcançar 66,2% dos votos. Será assim o candidato da chamada esquerda democrática às presidenciais francesas de abril de 2027. O secretário-geral do Partido Socialista (PS), Olivier Faure, não foi além dos 14,5% nas primárias, saindo também derrotado do debate estratégico sobre a relação com A França Insubmissa (LFI, na sigla francesa). Glucksmann, ao contrário de Faure, rejeita qualquer aliança com a esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon e isso parece agradar aos militantes socialistas e dos outros partidos que puderam votar nas primárias (houve 120 mil votos). A ex-ministra Ségolène Royal ficou-se pelos 7,6% e lamentou a vitória do “estagiário” nas primárias e o “apagamento” do PS. Pela primeira vez desde a fundação do atual partido, em 1969, não haverá um socialista no boletim de voto das presidenciais - exceto se ainda houver uma surpresa e François Hollande resolva avançar (vitória expressiva de Glucksmann torna isso mais difícil). O eurodeputado procurou esta segunda-feira (12 de outubro), numa entrevista à France Inter, projetar a união da esquerda democrática, deixando implícito que pretende ser o candidato único e alargar o seu apoio a outros setores da esquerda (o ex-primeiro-ministro Bernard Cazeneuve, por exemplo, deixou o PS em 2022 em protesto contra o acordo eleitoral com o LFI e recusou participar nas primárias) e aos ecologistas. Estes últimos vão avançar com a candidatura da sua líder, Marine Tondelier, que lamentou a vitória do candidato que “recusou uma primária popular e aberta” (Glucksmann recusou uma primária que incluísse o LFI). O deputado socialista Jérôme Guedj e Emmanuel Maurel, dirigente da Esquerda Republicana e Socialista, foram os outros candidatos às primárias. “Eu sou o candidato que defende uma rutura com o macronismo, o candidato que defende uma rutura com a hegemonia de Jean-Luc Mélenchon sobre a esquerda francesa, o candidato capaz de derrotar o nosso inimigo de longa data: a extrema-direita”, disse Glucksmann aos militantes após a votação. A noite do vencedor ficou marcada por um ataque com farinha, quando saía da festa de vitória - o candidato aproveitou já esta segunda-feira (12 de outubro) para denunciar a violência política e pediu a Mélenchon que condenasse comportamentos deste tipo por parte dos seus apoiantes (apesar de o responsável ainda não ter sido identificado). O candidato da LFI ainda não reagiu à vitória de Glucksmann nem a este caso. Apesar da vitória esmagadora nas primárias, o eurodeputado não terá um caminho fácil. A sondagem Toluna-Harris Interactive para o M6 e a RTL, feita ainda antes das primárias, aponta para a vitória de Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional, com 35 a 37% das intenções de voto na primeira volta (a percentagem depende dos adversários). Mélenchon é segundo com 18 ou 19%. Glucksmann surge com 10 ou 11% em quarto lugar, atrás de Édouard Philippe, do Horizontes, com 13% ou 17%..Será Glucksmann capaz de travar o duelo Mélenchon-Le Pen na 2.ª volta francesa?