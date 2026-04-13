Begoña Gómez e Pedro Sánchez na visita a uma universidade em Pequim
Begoña Gómez e Pedro Sánchez na visita a uma universidade em PequimEPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL
Internacional

Visita de Sánchez à China ofuscada pela acusação contra a sua mulher

Quase dois anos depois do início da polémica instrução, juiz avança com processo por tráfico de influência, corrupção empresarial, peculato e apropriação indevida contra Begoña Gómez.
Susana Salvador
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Pedro Sánchez
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