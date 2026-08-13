Visita de Putin às Curilas reacende disputa territorial com o Japão

A primeira visita de Vladimir Putin às ilhas Curilas desde que chegou ao poder, em 2000, levou esta quinta-feira (13 de agosto) o Japão a convocar o embaixador russo em Tóquio e a apresentar um protesto formal.

Mesmo sem incluir quaisquer declarações políticas sobre as ilhas, a deslocação do presidente russo a Iturup, uma das quatro ilhas reivindicadas por Tóquio, depois de assistir a exercícios da frota russa do Pacífico, reavivou uma disputa territorial que há décadas condiciona as relações entre os dois países.

Em Iturup, Putin foi filmado em visitas a uma hospital, uma escola e uma fábrica de processamento de peixe, onde saboreou o caviar produzido localmente.