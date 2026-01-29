À margem da reunião, Starmer ofereceu uma bola de futebol do Arsenal, e recebeu de Xi a estatueta de um cavalo, em referência ao ano chinês do Cavalo que se aproxima.
À margem da reunião, Starmer ofereceu uma bola de futebol do Arsenal, e recebeu de Xi a estatueta de um cavalo, em referência ao ano chinês do Cavalo que se aproxima.EPA / Vincent Thian / POOL
Internacional

Virar de página entre Pequim e Londres com anúncio de parceria estratégica

O Reino Unido é o mais recente país ocidental a renovar as relações bilaterais com a China. Xi Jinping elogiou a liderança de Keir Starmer, que rompeu com as relações tensas do tempo de Boris Johnson.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
China
Keir Starmer
Xi Jinping
Parceria estratégica
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt