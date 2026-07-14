Viena passa a cobrar 5% sobre o preço do alojamento em taxa turística

O município de Viena, capital austríaca, decidiu aumentar a taxa turística, de 3,2% para 5%, uma medida que está em vigor desde o início deste mês e que pretende fazer face ao crescimento do turismo na cidade e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade dos serviços públicos. Mas autarquia não pretende ficar por aqui: quer aumentar ainda mais o imposto e fixá-lo em 8% já em julho de 2027. Ao contrário do que ocorre em muitas cidades europeias, onde a taxa turística corresponde a um valor fixo por noite, em Viena o imposto é calculado com base no preço do alojamento. Na prática, num quarto com um custo de 100 euros por noite (sem pequeno-almoço), o imposto turístico era de cerca de 2,81 euros e, agora, passou para aproximadamente 4,35 euros. Com o aumento no próximo ano, o valor deverá atingir cerca de 6,78 euros a partir de julho de 2027.Há, no entanto, exceções na aplicação da taxa turística e abrangem, por exemplo, "menores hospedados em alojamentos para fins escolares ou de formação profissional, ou hospedados em albergues da juventude". Quem ficar hospedado na capital austríaca por um período superior a três meses também fica isento."Se disponibilizar alojamentos em Viena para estadias temporárias (ou seja, um máximo de três meses) mediante pagamento, terá de pagar um imposto", lê-se no site da autarquia. A medida abrange "hotéis, pousadas, alojamentos com pequeno almoço, casas ou apartamentos de férias, quartos de hóspedes, apartamentos, quartos privados, apartamentos, camas extra em apartamentos, autocaravanas ou caravanas, casas móveis, tendas e outros tipos de alojamento".A capital austríaca torna-se, assim, numa das cidades europeias que mais cobra em taxa turística. Por outro lado, não supera a aplicada por Amesterdão, nos Países Baixos, que fixou um imposto de 12,5%. Viena afirm que pretende com esta medida assegurar a qualidade dos serviços públicos, tendo em conta o aumento do fluxo de turistas que pressiona as infraestruturas da cidade. De acordo com os dados mais recentes, entre 2005 e 2025, o número de dormidas disparou de 8,8 milhões para 20,1 milhões, segundo a AFP. .Vozes contra o aumento da taxa turística. Viena "está a perder o brilho", dizem as agências de viagens O porta-voz da Associação Austríaca de Hotéis já se manifestou contra a medida. À agência de notícias francesa, lamentou que a decisão de aplicar um aumento na taxa turística, "a segunda mais elevada da Europa", só superada por Amesterdão. O responsável considerou que os hotéis já enfrentam impostos elevados e um aumento dos custos da energia, dos salários e dos alimentos. "Matar a galinha dos ovos de ouro não é propriamente uma boa ideia", declarou o porta-voz da Associação Austríaca de Hotéis.As agências de viagens também manifestaram desagrado pelo aumento do imposto, contestando o imposto de 12 euros já cobrado sobre os bilhetes de avião. Gregor Kadanka, presidente da Associação Austríaca de Agências de Viagens, disse à AFP que a acumulação de impostos e taxas ameaça a atratividade da Áustria. Deu como exemplo a decisão da companhia aérea low cost Ryanair de dar prioridade aos voos para Bratislava, em vez dos voos diretos para Viena, depois da aplicação da taxa aérea de 12 euros. Viena "está a perder o brilho", afirmou este responsável, referindo-se a a cidade cada vez mais cara em comparação com outras capitais da Europa Central..Município quer garantir serviços de "primeira classe".O município defende o aumento do imposto turístico para garantir que as infraestruturas da cidade continuem a ser de "primeira classe", mesmo perante o aumento do turismo. Os impostos são para a Câmara de Viena uma forma de "partilhar a responsabilidade" pela manutenção da cidade entre a autarquia e o setor do turismo."O turismo está a utilizar mais do que nunca as infraestruturas de primeira classe da cidade e beneficia também da sua manutenção e expansão — por isso, é compreensível que deva contribuir com a sua parte", defendeu, em declarações à AFP, Isabella Rauter, responsável pela comunicação do gabinete de turismo de Viena.Defendeu ainda que "o imposto local é, igualmente, um investimento no futuro do destino e melhora a cidade não só para os visitantes, mas também para os habitantes de Viena". .Municípios arrecadam receita histórica de 176 milhões de euros com taxa turística em 2025.Barcelona duplica taxa turística para financiar habitação acessível