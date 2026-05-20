Via diplomática intensifica-se entre Estados Unidos e Irão

O ministro do Interior paquistanês viajou para Teerão para entregar a mais recente proposta em nome dos Estados Unidos, no que foi a segunda deslocação em menos de uma semana. Desta vez, o mediador das negociações entre os EUA e o Irão foi transmitir uma nova proposta em nome de Washington. “O Irão tem honrado consistentemente os seus compromissos e explorado todas as vias para evitar a guerra; todos os caminhos permanecem abertos do nosso lado”, escreveu no X o presidente iraniano Masoud Pezeshkian depois da reunião. Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, prossegue “a troca de mensagens” entre o Irão e os Estados Unidos, “com base no documento inicial de 14 pontos proposto pelo Irão”. Esmaeil Baghaei disse que depois de “ vários ciclos de trocas”, o ponto de vista da parte norte-americana está “atualmente em análise”. Baghaei rejeitou pressões. “Falar em ultimato ou prazo final relativamente ao Irão é ridículo”, sentenciou.Nos Estados Unidos, à mensagem habitual do presidente de que ou há acordo ou os iranianos sofrerão as consequências, este acrescentou na quarta-feira que as negociações aproximam-se do momento decisivo. Segundo o site Axios, a mais recente proposta foi preparada pelos principais países mediadores Paquistão e Qatar, mas também pela Arábia Saudita, Egito e Turquia, e tem como objetivo aproximar as partes. Em específico, disse uma fonte árabe, ao obter compromissos mais concretos dos iranianos em relação a medidas sobre o programa nuclear, e dos EUA sobre o descongelamento dos ativos iranianos. Na mesma notícia, o Axios relata que Trump manteve na terça-feira uma “tensa” conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita. Nesta, terá dito a Benjamin Netanyahu que os canais diplomáticos estavam a trabalhar numa “carta de intenções” para as partes acabarem formalmente com a guerra e iniciarem um período de negociações de 30 dias sobre questões como o programa nuclear do Irão e a abertura do estreito de Ormuz. Ainda segundo o site, o israelita pretende reencontrar-se nas próximas semanas com o líder norte-americano. .Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar.Não é só Netanyahu quem se mantém cético. Os Guardas da Revolução disseram que “se a agressão contra o Irão se repetir, a prometida guerra regional irá desta vez estender-se para além da região”. Enquanto ameaça os EUA, Teerão continua a aprofundar o controlo das águas da região: dois superpetroleiros chineses e um sul-coreano passaram o estreito de Ormuz nas últimas horas. Segundo os Guardas da Revolução, 26 navios transitaram pelo estreito nas 24 horas anteriores em coordenação com a sua Marinha. Já a Marinha dos EUA anunciou ter abordado e depois libertado um petroleiro iraniano no golfo de Omã.