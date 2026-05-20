O ministro e mediador paquistanês Naqvi (à esq.) foi recebido pelo presidente iraniano Pezeshkian.
O ministro e mediador paquistanês Naqvi (à esq.) foi recebido pelo presidente iraniano Pezeshkian.FOTO: EPA/GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IRÃO
Internacional

Via diplomática intensifica-se entre Estados Unidos e Irão

Nova proposta chega a Teerão, com contributos dos mediadores. Previsto fim da guerra e período de 30 dias de negociações, terá Trump dito a Netanyahu.
César Avó
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