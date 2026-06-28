Venezuela. Nova atualização eleva número de mortos para 1450

O número de mortos na sequência dos sismos que atingiram o norte da Venezuela na passada quarta-feira subiu para pelo menos 1.450 mortos, disse este domingo (28 de junho) o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez."No boletim de hoje informamos que o número de mortos do desastre natural mais brutal que o nosso país já sofreu atingiu as 1.450 pessoas”, referiu Rodríguez numa declaração transmitida pelo canal de televisão estatal VTV, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.O anterior balanço das autoridades venezuelanas, no sábado, dava conta de 1.430 mortos.Entre os mortos, há pelo menos 51 portugueses e lusodescendentes, estando 84 outros desaparecidos ou incontactáveis.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.Os dois grandes sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas..Sismos na Venezuela. ONU estima danos em cerca de 6,7 mil milhões de dólares.Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 51