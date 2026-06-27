Sismos na Venezuela. ONU estima danos em cerca de 6,7 mil milhões de dólares

A ONU estima em 6,7 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros) os danos em habitações e bens como veículos, edifícios e empresas devido aos dois sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira.Segundo um comunicado divulgado este sábado (27 de junho) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e citado pela agência noticiosa espanhola EFE, a estimativa preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais, tendo sido realizada nas horas a seguir aos sismos que atingiram magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter e ocorreram perto da costa norte da Venezuela.Os sismos foram sentidos em áreas populosas e economicamente significativas, incluindo a capital venezuelana, Caracas, e os estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy e Aragua, refere o PNUD, acrescentando que os dados sugerem também possíveis cortes de energia em partes de Carabobo, La Guaira, Caracas e Aragua.A agência da ONU calcula que nas áreas afetadas existiam 1,7 milhões de estruturas.O valor estimado dos danos não inclui os estragos nas infraestruturas da Venezuela, nem os custos devido às perturbações económicas mais amplas ou à reconstrução a longo prazo.A estimativa do impacto total continuará a evoluir à medida que mais informação seja divulgada, alertando o PNUD que o impacto total é normalmente calculado entre 1,5 e três vezes o valor dos danos diretos, segundo a EFE.Os dois grandes sismos registados na Venezuela na quarta-feira causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, feito este sábado pelo governo venezuelano.Entre os mortos, há pelo menos 41 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis, indicou o ministério dos Negócios Estrangeiros português.Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos..Sismos na Venezuela. Base da missão portuguesa ficará em Cátia la Mar, La Guaira.Números da tragédia na Venezuela aumentam: há já 1430 mortos, entre eles 41 portugueses e lusodescendentes