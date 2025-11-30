Venezuela denuncia na OPEP+ que EUA querem as suas reservas de petróleo

O Governo venezuelano denunciou este domingo, dia 30 de novembro, antes da segunda conferência ministerial da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que os Estados Unidos estão a tentar apoderar-se das suas reservas petrolíferas e usam o pretexto do narcotráfico.De acordo com a Venezuela, os Estados Unidos pretendem apoderar-se das suas reservas petrolíferas, mantendo um destacamento militar no mar das Caraíbas sob o pretexto de combater o narcotráfico.Numa carta assinada pelo Presidente Nicolás Maduro e divulgada pela vice-presidente executiva Delcy Rodríguez, o Governo venezuelano acusou os Estados Unidos de tentarem apoderar-se das suas reservas de petróleo através do uso de força militar letal contra o território, o povo e as instituições do país."Esta intenção não só viola as disposições que regem a coexistência pacífica entre as nações, como também coloca em sério risco a estabilidade da produção petrolífera venezuelana e do mercado internacional", acrescentou.O Governo de Maduro afirmou que a Venezuela vai manter-se firme na defesa dos seus recursos naturais energéticos e "não cederá a qualquer tipo de chantagem ou ameaça".Além disso, espera contar com os melhores esforços do secretário-geral da OPEP, Haitham Al Ghais, bem como dos membros da aliança OPEP+, para ajudar a travar o que considera ser uma "agressão que se intensifica com força crescente" e que, alertou, "ameaça seriamente o equilíbrio do mercado energético, tanto para os países produtores como para os consumidores".Desde meados de agosto que os Estados Unidos mantêm um destacamento naval e aéreo no mar das Caraíbas, em águas próximas da Venezuela, que defendem como parte da sua estratégia de combate ao narcotráfico, mas que Caracas considera uma "ameaça" destinada a provocar uma mudança de governo.Durante estes meses, as forças armadas norte-americanas atacaram 20 embarcações alegadamente ligadas ao tráfico de droga, resultando na morte de pelo menos 83 pessoas.A aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, decidiu este domingo manter inalterado o nível da sua oferta conjunta de petróleo, que representa quase metade da produção global, pelo menos até 01 de abril de 2026.A OPEP foi fundada em 1960 em Bagdade pela Arábia Saudita, Venezuela, Irão, Iraque e Kuwait. Em 2016, o grupo acordou cooperar com outros 10 países, entre eles a Rússia, México Cazaquistão e Azerbaijão, criando a aliança OPEP+..Presidente colombiano critica declarações de Trump sobre fecho do espaço aéreo da Venezuela.Venezuela: MNE sem registo de situações com portugueses que justifiquem alarme