Vídeo mostra como foi a arriscada fuga de Corina Machado da Venezuela

A equipa de resgate americana Grey Bull divulgou um vídeo em que mostra detalhes da fuga de Maria Corina Machado da Venezuela. O vídeo de dois minutos mostra vários momentos da fuga da opositora venezuela em dezembro.Ao ser resgatada no mar, diz: "Eu sou María Corina Machado. Estou viva, segura e muito grata." Corina Machado conseguiu sair do esconderijo onde estava na Venezuela para ir até Oslo, onde ocorreu a cerimónia de entrega do Nobel da Paz, o qual foi vencedora.. Depois de sair por terra do esconderijo onde estava há cerca de um ano, a etapa seguinte da viagem foi da costa venezuelana até um ponto de encontro no Mar do Caribe. Corina estava numa pequena embarcação, usando um chapéu preto e roupas pretas.Foi neste local, durante a madrugada, que Bryan Stern, fundador da Grey Bull, esperava pela venezuela. Outras pessoas da equipa de restaque estavam noutro barco próximo. Em conversa com a imprensa na passada sexta-feira, em Washington, contou que a travessia foi perigosa e que teve um osso partido. "As onde estavam muito fortes, com mais de dois metros de altura e muito vento, e nos perdemos no mar; perdemos o sinal de GPS. O telemóvel via satélite também não estava a funcionar", contou aos jornalistas.O vídeo ainda traz imagens de Corina ao lado de Bryan Stern, que é ex-veterano das forças armadas americanas e imagens após a chegada em terra.A viagem foi até Miami, onde segundo o The Wall Street Journal, a venezuelana seguiu num avião particular até Oslo, com uma paragem no Maine, ainda em território americana. Foi na varanda do Grand Hotel em Oslo, onde fez uma aparição triunfal.Vencedora do prémio Nobel da Paz, Corina Machado foi representada na cerimónia pela filha Ana Corina Sosa Machado, antes da chegada da mãe à capital norueguesa.