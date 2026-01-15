Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
María Corina Machado à chegada à Casa Branca.
Internacional

Corina Machado diz ter entregue medalha do Nobel a Trump em almoço na Casa Branca

Líder da oposição garante que presidente dos EUA lhe expressou “o quanto se importa” com a situação na Venezuela. Mas na véspera ouvira Trump dizer que a presidente interina, Delcy Rodríguez, era “uma pessoa fantástica” que está a cumprir as exigências que lhe foram feitas.
