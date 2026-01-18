Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Foto de Pietro Parolin na passaigem por Lisboa.
Foto de Pietro Parolin na passaigem por Lisboa.MIGUEL A. LOPES / Lusa
Internacional

Vaticano confirma que tentou evitar "derramamento de sangue" na Venezuela

Pietro Parolin acrescentou que o Vaticano sempre apoiou “uma solução pacífica”, mas deparou-se “com um facto consumado, com uma situação de facto”.
Publicado a

O secretário de Estado do Vaticano confirmou que a Santa Sé trabalhou para conseguir uma solução para a Venezuela “que evitasse derramamento de sangue, inclusive um acordo com Maduro e outros representantes do regime, mas não foi possível”. “Tentámos o que também apareceu em alguns jornais”, disse Pietro Parolin.

Parolin acrescentou que o Vaticano sempre apoiou “uma solução pacífica”, mas deparou-se “com um facto consumado, com uma situação de facto”. As declarações são de sábado, 17 de janeiro, à margem de um evento, numa referência indireta ao que o Washington Post escreveu sobre a sua intervenção para conseguir um salvo-conduto para Nicolás Maduro, antes de ele ser detido pelos Estados Unidos.

O secretário de Estado do Vaticano explicou que a situação na Venezuela “é de grande incerteza” e desejou que “evolua para a estabilidade, para uma recuperação económica, porque a situação é muito precária, [e porque] as pessoas sofrem”. O número dois do Vaticano afirmou também que agora “é necessária uma democratização do país”.

Embora Parolin não tenha dado detalhes, o jornal The Washington Post publicou no dia 09 de janeiro que a Santa Sé teria tentado negociar uma oferta de asilo na Rússia para o presidente venezuelano. O Papa Leão XIV aludiu em várias ocasiões à crise na Venezuela, a última na sexta-feira, durante seu discurso perante o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, quando pediu que se respeitasse a vontade do povo venezuelano e se procurassem soluções pacíficas.

Em 03 de janeiro, as forças militares norte-americanas atacaram Caracas e três regiões próximas da capital, capturando Maduro e a sua mulher, que foram levados para Nova Iorque, onde serão julgados por acusações relacionadas com narcoterrorismo. A então vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina dois dias após o ataque, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça.

Foto de Pietro Parolin na passaigem por Lisboa.
Papa Leão XIV recebe María Corina Machado antes da líder da oposição venezuelana se reunir com Trump
Foto de Pietro Parolin na passaigem por Lisboa.
Vídeo mostra como foi a arriscada fuga de Corina Machado da Venezuela
Venezuela
Vaticano
Invasão da Venezuela
Diário de Notícias
www.dn.pt