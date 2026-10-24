Vaga de protestos na Europa. Mil pessoas detidas em França e "número vai aumentar"

Quase mil pessoas foram detidas durante as manifestações deste sábado (24 de outubro) em França. Este é o balanço provisório do ministro do Interior, que sublinhou que a intervenção policial permitiu evitar pilhagens e ataques a edifícios públicos.

Em declarações aos jornalistas, transmitidas pela televisão BFMTV, Laurent Nuñez indicou que as detenções superam as 385 registadas no sábado passado. O governante acrescentou que o "número ainda vai aumentar significativamente".

O ministro descreveu os protestos como "bem, enquadrados pelas forças de segurança interna”.

A maioria dos incidentes foram causados por militantes de "ultraesquerda e de extrema-esquerda" em cidades como Paris, Marselha, Nantes, Rennes, Tours, Bordéus, Dijon, Grenoble, Marselha e Toulouse.

No entanto, também referiu que em Nice e Montpellier se registou a "presença de militantes da extrema-direita que procuravam confrontar militantes da extrema-esquerda ou, pelo menos, proteger as lojas", algo que disse ser inédito.

Nuñez garantiu que "o dispositivo de segurança permanece em vigor até muito tarde esta noite" para "evitar que os grupos se dispersem e tentem chegar aos centros das cidades para cometer saques".

Segundo o Ministério do Interior, participaram nas manifestações em França, 410 mil pessoas, mas o sindicato CGT estimou que o número seja quase o dobro, 800 mil.