'USS Abraham Lincoln' chega à Tailândia após 286 dias no mar e denúncias das condições a bordo

O porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln, com cinco mil tripulantes a bordo, atracou esta quarta-feira, 2 de setembro, no porto de Laem Chabang, perto da praia de Pattaya, na Tailândia, após 286 dias no mar.

A longa missão, que passou pela guerra no Irão, incluiu um recorde de mais de 250 dias consecutivos sem atracar num porto, tendo havido denúncias da deterioração das condições a bordo (assim como da saúde mental dos marinheiros).

O USS Abraham Lincoln partiu do porto de San Diego a 21 de novembro de 2025 para uma missão junto da 7.ª Frota do Pacífico, fazendo a sua única paragem a 11 e 12 de dezembro no porto de Guam.

Nessa altura, e no meio da tensão com o Irão, foi redirecionado para o Médio Oriente, tendo desempenhado um papel central na Operação Fúria Épica (lançada pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro).

No meio das denúncias dos problemas a bordo, incluindo várias tentativas de suicídio, o USS George Washington chegou finalmente ao Médio Oriente a 19 de agosto, para substituir o USS Abraham Lincoln.

"A visita do Abraham Lincoln a Laem Chabang é uma clara demonstração do nosso compromisso duradouro com os nossos aliados e parceiros na Tailândia, e estamos todos muito entusiasmados por fazer da Tailândia a primeira escala portuária da nossa histórica missão”, disse o capitão Dan Keeler, comandante do Abraham Lincoln, em comunicado.

O porta-aviões deverá ficar cinco dias na zona, antes de começar a viagem de regresso a casa, em San Diego.