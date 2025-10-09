Ursula von der Leyen sobrevive a mais duas moções de censura

A presidente da Comissão Europeia sobreviveu esta quinta-feira, 9 de outubro, a duas moções de censura, depois de receber o apoio da maioria dos eleitos do Parlamento Europeu. Na votação da moção de censura apresentada pela extrema-direita, foram registados 179 votos a favor, 378 contra e 37 abstenções.A moção de censura desencadeada pela extrema-esquerda recebeu 133 votos a favor, 383 contra e 78 abstenções.O chumbo destas duas moções de censura já era esperado, mas o número de votos contra mostra um relativo aumento do apoio dos eurodeputados à presidente da Comissão da Europeia em relação à moção de censura de julho - na altura, o número de votos contra foi de 360, um valor abaixo do registado esta quinta-feira.Mesmo assim, Ursula von der Leyen ainda tem de se preocupar com a sua margem de apoio, tendo em conta que em julho de 2024 recebeu o voto favorável de 401 entre os 720 eurodeputados para a sua confirmação como presidente do executivo comunitário. .Von der Leyen critica moção de censura oriunda de "mundo de conspirações" que tenta "criar divisão" na UE. Ursula von der Leyen vai tremer, mas deve sobreviver a moção de censura