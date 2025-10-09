Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Ursula von der Leyen sobrevive a mais duas moções de censura

O chumbo destas duas moções de censura já era esperado, mas o número de votos contra mostra um relativo aumento do apoio dos eurodeputados à presidente da Comissão da Europeia.
Ana Meireles
A presidente da Comissão Europeia sobreviveu esta quinta-feira, 9 de outubro, a duas moções de censura, depois de receber o apoio da maioria dos eleitos do Parlamento Europeu.

Na votação da moção de censura apresentada pela extrema-direita, foram registados 179 votos a favor, 378 contra e 37 abstenções.

A moção de censura desencadeada pela extrema-esquerda recebeu 133 votos a favor, 383 contra e 78 abstenções.

O chumbo destas duas moções de censura já era esperado, mas o número de votos contra mostra um relativo aumento do apoio dos eurodeputados à presidente da Comissão da Europeia em relação à moção de censura de julho - na altura, o número de votos contra foi de 360, um valor abaixo do registado esta quinta-feira.

Mesmo assim, Ursula von der Leyen ainda tem de se preocupar com a sua margem de apoio, tendo em conta que em julho de 2024 recebeu o voto favorável de 401 entre os 720 eurodeputados para a sua confirmação como presidente do executivo comunitário.

