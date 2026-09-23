Péter Magyar esteve em Bruxelas com Ursula von der Leyen a 29 de abril, dias após vencer as eleições.
Péter Magyar esteve em Bruxelas com Ursula von der Leyen a 29 de abril, dias após vencer as eleições. Dati Bendo / União Europeia
Internacional

Ursula von der Leyen quer libertar 4,2 mil milhões em fundos para a Hungria

Fundos de coesão relativos a Budapeste estão congelados desde dezembro de 2022.
Ana Meireles
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