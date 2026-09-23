Péter Magyar esteve em Bruxelas com Ursula von der Leyen a 29 de abril, dias após vencer as eleições. Dati Bendo / União Europeia

Internacional Ursula von der Leyen quer libertar 4,2 mil milhões em fundos para a Hungria Fundos de coesão relativos a Budapeste estão congelados desde dezembro de 2022.