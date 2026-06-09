Universidade de Coimbra lança um campus em Macau no Dia de Portugal

A Universidade de Coimbra (UC) e a Universidade Politécnica de Macau (UPM) celebram um acordo de cooperação com vista à criação do Campus Global Conjunto (Joint Global Campus MPU-UCoimbra) na Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong e Macau, em Hengqin.O protocolo será assinado esta quarta-feira, 10 de junho, Dia de Portugal, pelo Reitor da UC, Amílcar Falcão, e pelo Reitor da UPM, Zhou Zhongrong. A cerimónia vai contar com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e do Chefe de Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Sam Hou Fai.“Este é um passo decisivo para a projeção da Universidade de Coimbra a nível internacional. Através do Joint Global Campus MPU-UCoimbra, pretende-se impulsionar programas desenvolvidos em conjunto em todas as dimensões da missão da Universidade de Coimbra, como o ensino, a investigação e a inovação”, afirma Amílcar Falcão, citado por um comunicado enviado às redações."A criação do Joint Global Campus MPU-UCoimbra vai permitir criar programas de doutoramento, de mestrado e de licenciatura que possam resultar em graus duplos reconhecidos tanto em Macau como em Portugal; dinamizar projetos de investigação conjuntos; desenvolver incubadoras e polos industriais para apoiar a inovação e o empreendedorismo em temas relacionados com o espaço sino-lusófono", indica a nota."O futuro campus vai ainda impulsionar a criação de laboratórios conjuntos e centros de investigação; facilitar o intercâmbio de docentes, investigadores e estudantes; bem como desenvolver formação profissional, programas de educação contínua e programas de verão e inverno", pode ler-se.Esta não é a primeira parceria entre os dois estabelecimentos de ensino, uma vez que também têm vindo a celebrar várias parcerias ao longo dos anos, sobretudo nas áreas da investigação, formação avançada e inovação tecnológica nos domínios da Engenharia e Tecnologia, Ciências da Saúde, Ciências da Linguagem, Negócios e Comércio. Destacam-se, por exemplo, o Laboratório Conjunto de Investigação em Tecnologias Avançadas para Cidades Inteligentes, o Laboratório Conjunto de Investigação em Inteligência Artificial para a Longevidade Saudável, o Laboratório Conjunto de Investigação em Humanidades Digitais e Ciências da Linguagem Aplicadas e o Programa de Doutoramento Conjunto em Informática.