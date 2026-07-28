Uma guilhotina e os "planos para Nigel": Farage acusa líder dos Verdes de incitar à violência

O líder dos Verdes, Zack Polanski, foi denunciado à polícia depois de ter partilhado nas redes sociais uma imagem de um homem com uma T-shirt na qual figurava uma guilhotina e que incluía a frase: "We're only making plans for Nigel" (só estamos a fazer planos para Nigel). A referência é a uma canção da banda britânica XTC lançada em 1979, mas o líder do Reform UK, Nigel Farage, interpretou como uma incitação à violência contra si. Isto duas semanas depois do homicídio da antiga ministra conservadora Ann Widdecombe, que era porta-voz do Reform."Isto foi o que Zack Polanski acabou de publicar no Instagram. Se eu publicasse algo tão incitador, esperaria ser preso, e Polanski também deveria", escreveu Farage nas redes sociais, partilhando a imagem em causa, que entretanto o líder dos Verdes apagou..A imagem estava entre uma série de fotografias de um evento dos Verdes realizado em Bristol, que Polanski partilhou.O partido de Farage denunciou o caso à Polícia Metropolitana de Londres. O porta-voz do Reform UK para os assuntos internos, Zia Yusuf, acusou Polanski de estar a promover violência contra o líder partidário. "Isto é incitamento ao homicídio. Deve ser tratado como tal pela polícia."A Polícia Metropolitana confirmou ter recebido uma denúncia e informou que está a realizar averiguações. As autoridades não anunciaram, para já, qualquer acusação formal nem indicaram se será aberto um inquérito criminal.Perante a controvérsia, os Verdes procuraram distanciar-se da mensagem. Um porta-voz do partido afirmou que Polanski "condena a imagem na T-shirt" e explicou que tinha partilhado uma publicação com cerca de vinte fotografias sem se aperceber da presença daquela imagem específica. A publicação foi entretanto removida.O mesmo porta-voz classificou a T-shirt como "claramente de mau gosto, sobretudo numa altura de crescente preocupação com a segurança de figuras públicas", lembrando que o próprio Polanski recebeu "múltiplas ameaças". Tanto Polanski como o partido "apelam a todos os envolvidos no debate público para que demonstrem respeito e não incentivem ainda mais a divisão", concluiu o porta-voz.O secretário de Estado do Trabalho e Pensões, Pat McFadden, foi o primeiro membro do Governo britânico a pronunciar-se sobre a polémica. Em declarações à Sky News, considerou que "as pessoas podem cometer erros. Cabe à polícia decidir se há mais alguma ação a tomar".Mas acrescentou uma crítica ao líder dos Verdes: "Não é a primeira vez que Zack Polanski faz algo deste género e penso que todos nós, em todos os partidos políticos, temos o dever de ter cuidado com aquilo que publicamos ou partilhamos."A líder dos conservadores, Kemi Badenoch, reagiu à polémica. "Zack Polanski e Nigel Farage estão a passar demasiado tempo no Twitter e no Instagram e não tempo suficiente a falar com pessoas reais sobre problemas reais", disse. .Farage demite-se de deputado devido a investigação às suas finanças. Mas será de novo candidato