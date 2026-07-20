Uma criança morreu após desabamento de uma fonte durante as celebrações do Mundial em cidade espanhola

Um rapaz de 13 anos morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas na sequência do desabamento de uma fonte em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, durante as celebrações da conquista do Mundial por parte de Espanha, na madrugada de domingo para segunda-feira.Enquanto estava dentro da fonte conhecida como Árbol Gordo com outros jovens que festejavam a vitória da seleção espanhola sobre a congénere argentina na final, parte da estrutura desabou devido ao peso da multidão e uma pedra caiu sobre a vítima mortal.O alerta foi recebido por volta das 0h33 locais (23h33 em Lisboa) pela central de emergência 112 de Castela e Leão.Vários agentes da polícia local ainda tentaram socorrer o menor, removendo os escombros para o libertar, mas o jovem acabou por morrer em consequência dos ferimentos.Em reação, a Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo manifestou o seu pesar e condolências pela morte da criança num comunicado divulgado nas redes sociais, frisando que "toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e solidariza-se com a família e os amigos da criança neste momento de luto"."O que deveria ter sido uma celebração da vitória da Seleção Espanhola no Mundial transformou-se numa tragédia para toda a comunidade de Ciudad Rodrigo", pode ler-se, com o governo municipal a manifestar ainda o desejo de uma "rápida recuperação" para as restantes pessoas afetadas pelo incidente..Espanha destrói sonho argentino e sagra-se campeã do Mundo pela segunda vez.Rodri rouba título e Bola de Ouro do Mundial que parecia destinada a Messi