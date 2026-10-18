Uma criança de 6 anos e um adulto morrem após carrinha invadir campo de futebol no Kansas durante jogo

Um rapaz de 6 anos e um homem de 35 morreram depois de uma mulher ter conduzido uma carrinha pelo campo de futebol onde estava a decorrer um jogo de futebol, causando ainda 11 feridos. O incidente ocorreu em Wichita, no Kansas (EUA).

A polícia disse que a condutora, de 34 anos, foi detida, mas não explicou se o atropelamento foi intencional. Está a "cooperar".

Segundo a imprensa local, a mulher seguia com dois menores na carrinha, sendo que o filho estaria a jogar noutra zona do complexo desportivo, que tem 11 campos diferentes.

“Ainda estamos a trabalhar para determinar como e por que razão isto aconteceu”, disse o capitão da polícia de Wichita, Aaron Moses, citado pela Associated Press.

Entre os 11 feridos há outras cinco crianças.