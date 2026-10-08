Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia, palco do ataque de quarta-feira (7 de outubro).
Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia, palco do ataque de quarta-feira (7 de outubro).FOTO:EPA/ARTUR RESZKO
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Um morto no segundo ataque com arma branca numa escola da Polónia em dois dias

Suspeito é um antigo aluno de 15 anos, que foi travado pelo diretor da escola (um dos feridos). Polícia revelou ainda ter travado um outro ataque, depois de um alerta dos professores.
Susana Salvador
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Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas esta quinta-feira (8 de outubro) no segundo ataque em dois dias com uma arma branca numa escola da Polónia. O atacante foi um ex-aluno de 15 anos, revelaram as autoridades.

O ataque ocorreu na Escola Primária João Paulo II, na localidade de Leszczydół-Nowiny, perto de Wyszków, que fica a 60 quilómetros de Ostrołęka onde, na quarta-feira (7 de outubro), um jovem de 19 anos feriu nove pessoas com uma "arma cortante" (os media falam numa catana). Tinha ainda um engenho explosivo artesanal na mochila.

A vítima mortal do ataque desta quinta-feira (8 de outubro) foi identificada como um funcionário da escola e entre os feridos está o diretor da instituição, que conteve o agressor antes de a polícia o deter.

"Apesar das manobras de reanimação, não foi possível salvar a vida a um funcionário de uma escola, de 37 anos", disse a polícia numa mensagem no X.

Na mesma conta do X, a polícia revelou também ter travado outro potencial ataque, na manhã de 7 de outubro.

"Graças ao raciocínio rápido dos alunos e de um professor, aliado à pronta resposta dos polícias de Sierpc, um jovem de 17 anos que tinha ameaçado "fazer algo de mal na escola" foi intercetado", revelaram.

"Os polícias detiveram o adolescente e apreenderam facas que lhe pertenciam; uma pesquisa no seu telemóvel revelou um histórico de pesquisas relacionadas com o ataque planeado", acrescentaram.

Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia, palco do ataque de quarta-feira (7 de outubro).
Nove feridos em ataque numa escola na Polónia. Aluno de 19 anos foi detido
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