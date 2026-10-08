Um morto no segundo ataque com arma branca numa escola da Polónia em dois dias

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas esta quinta-feira (8 de outubro) no segundo ataque em dois dias com uma arma branca numa escola da Polónia. O atacante foi um ex-aluno de 15 anos, revelaram as autoridades.

O ataque ocorreu na Escola Primária João Paulo II, na localidade de Leszczydół-Nowiny, perto de Wyszków, que fica a 60 quilómetros de Ostrołęka onde, na quarta-feira (7 de outubro), um jovem de 19 anos feriu nove pessoas com uma "arma cortante" (os media falam numa catana). Tinha ainda um engenho explosivo artesanal na mochila.

A vítima mortal do ataque desta quinta-feira (8 de outubro) foi identificada como um funcionário da escola e entre os feridos está o diretor da instituição, que conteve o agressor antes de a polícia o deter.

"Apesar das manobras de reanimação, não foi possível salvar a vida a um funcionário de uma escola, de 37 anos", disse a polícia numa mensagem no X.