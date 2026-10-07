Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia.
Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia.FOTO:EPA/ARTUR RESZKO
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Nove feridos em ataque numa escola na Polónia. Aluno de 19 anos foi detido

"Objeto cortante" foi usado no ataque, mas a polícia não revelou pormenores da arma, nem dos motivos do atacante, que também ficou ferido.
Susana Salvador
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Um aluno de 19 anos de uma escola profissional no norte da Polónia atacou colegas e professores com um "objeto cortante" esta quarta-feira (7 de outubro), ferindo nove pessoas antes de fugir e ser detido nas proximidades, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu por volta das 11h00 locais no Complexo de Escolas Profissionais nº 4 em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia, informou a polícia.

As autoridades não divulgaram informações sobre a alegada motivação do estudante, identificado apenas como Jakub Z., nem detalhes sobre a arma (alguns media falam numa machete).

O suspeito foi detido a cerca de um quilómetro da escola, tendo ficado ferido devido a "automutilação". O jovem foi levado para um hospital.

A polícia local publicou uma imagem no X da detenção, na altura falando apenas em sete feridos.

Além de cinco estudantes e dois professores, outras duas pessoas que estavam nas imediações da escola ficaram feridos, revelou contudo o governador regional, Mariusz Frankowski. Oito das novas vítimas foram hospitalizadas, mas nenhum dos ferimentos representava risco de morte.

Polícia junto à escola em Ostroleka, cerca de 120 quilómetros a nordeste de Varsóvia.
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